¡CAMPECHE ENVEJECE A PASOS AGIGANTADOS!; EN 2070, CASI 4 DE CADA 10 HABITANTES SERÁN ADULTOS MAYORES: CONAPO

-Fortalecer los servicios de salud, la atención social y las políticas dirigidas a este sector de la población, será el reto de las autoridades

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), la población de Campeche envejece aceleradamente, por lo cual en los próximos años el Estado tendrá una población cada vez más madura y con mayores necesidades de atención en salud y servicios, ante lo cual las autoridades deberán fortalecer los servicios de salud, la atención social y las políticas dirigidas a este sector de la población.

Durante más de tres décadas la mayoría de los campechanos fue joven con edad promedio cercana a los 18 años y una baja presencia de personas de 60 años o más, pero la situación ya empezó a cambiar, pues en 2019 los abuelitos ya representaban el 10.2% por ciento de la población y para 2029 se estima aumente a 14 por ciento.

Las proyecciones indican que para 2043 más de uno de cada 5 habitantes de Campeche será un adulto mayor, al alcanzar el 21.4% de la población. Incluso, el Estado llegará a esta etapa un año antes que el promedio nacional.

Por esta tendencia, para 2070 se estima que el 36.7% de la población será adulta mayor, es decir, casi 4 de cada 10 habitantes.