OCHO CIUDADANOS FRANCESES SON HOSPITALIZADOS TRAS CHOCAR LA CAMIONETA EN QUE VIAJABAN CONTRA UN AUTO

Calakmul.- A la altura del kilómetro 96 de la carretera federal Escárcega-Chetumal, cerca del ejido Conhuás del Municipio de Calakmul, 8 ciudadanos franceses resultaron lesionados, entre ellos una mujer con fractura expuesta en una pierna y un menor de edad, al chocar la camioneta en que viajaban contra un automóvil. Fueron hospitalizados.

Tras reporte del accidente, ocurrido ayer domingo por la tarde, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y de ambulancias de la cabecera escarceguense y de las juntas municipales de Centenario y División del Norte, llegaron al lugar para auxiliar y trasladar a los heridos al hospital.

Algunos de los lesionados fueron identificados como: Lou Cazeneuve, de 15 años; Julie Devaux, de 42; Elodie Cazeneueve; Lousi Desaissement, 16; Lauriane Papi, 43, y Condie Bailleul.