CIRCULAENREDES: ¡EL COLMO! SE ROBAN BUSTO EN PARQUE “FRANCISCO I. MADERO; ¿DIRÁ #MARCELA QUE ES OTRO HECHO AISLADO?

¿Y LA MILLONARIA INVERSIÓN EN LAS CÁMARAS DEL C-5?

Mientras la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz, insiste en que Campeche es seguro gracias a que trabajo, en el parque “Francisco I. Madero” desapareció el busto de ese personaje histórico. Hoy sólo queda el pedestal como testigo mudo de esta nueva modalidad de atraco.

Así, mientras las autoridades también presumen la supuesta millonaria inversión en el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C5), este hecho marca el colapso de la seguridad, pues no se entiende cómo las cámaras no captaron movimientos sospechosos para el traslado de un objeto pesado y de gran tamaño.

¿Qué garantía tiene la ciudadanía de que su integridad y patrimonio están a salvo, si la tecnología de punta, instalada con los impuestos que pagamos los campechanos, no es capaz de detectar el desmantelamiento de un monumento en el barrio tradicional de San Francisco?

Los amigos de lo ajeno ya no temen a la autoridad y por eso actúan hasta en pleno parque para saquear patrimonio histórico sin temor a ser detectados y detenidos, dejando al mismo un mensaje claro: “En Campeche no hay quien cuide nada”.

¿Argumentará Marcela Muñoz de nuevo que es otro hecho aislado?

Con información de La Neta de Campeche.