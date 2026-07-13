CIRCULA EN REDES: DENUNCIAN COACCIÓN POLÍTICA A FAVOR DE MORENA EN EL SINDICATO DEL IMSS CAMPECHE

Una denuncia anónima señala a Bety Huicab, secretaria del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Campeche, de utilizar la estructura sindical para promover a Morena y condicionar oportunidades laborales dentro de la institución.

Expone que, al igual que otros compañeros, tiene familiares en la bolsa de trabajo, y una de las principales exigencias que les imponen es afiliarse a Morena o asistir a eventos políticos organizados por la gobernadora (Layda Sansores), incluida una visita de la Presidenta (Claudia Sheinbaum), con la promesa de obtener un número de lista o una plaza de base.

Además, Bety Huicab usa a la Red de Juventud Sindical para acarrear y presionar al personal sustituto y aspirantes, exigiendo asistencia a supuestas asambleas donde en lugar de tratar asuntos sindicales, se solicitan credenciales para votar, datos personales y participación en actividades políticas, y quienes se niegan a cumplir estas condiciones pierden oportunidades de ingreso al IMSS. “La desesperación por apoyar a Morena es evidente”, sentencia la denunciante.

Finalmente, invitó a periodistas a acudir al próximo pase de lista para entrevistar a los trabajadores y conocer su versión, pues varios han sido afectados por no asistir a estas reuniones, las cuales tienen carácter político y no sindical, según confirman los compañeros que han asistido.

Fuente: La Neta de Campeche.