EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 06 DE ENERO DE 2026

SILENCIO OFICIAL ANTE LA TRAGEDIA.

Parece que la tragedia sigue a Claudia Sheinbaum a donde va. De 2015 a 2018, como delegada de Tlalpan, el Colegio Repsamen se derrumbó y fallecieron 19 niños. De 2018 a 2024, como Jefe de Gobierno de la CDMX, se le cayó la línea 12 del metro matando a 26 personas. Ahora como Presidente de México se le descarriló el Tren Interoceánico, donde murieron 13 pasajeros. En las tres tragedias hubo una causa común: Corrupción oficial.

Primero, pese a las deficiencias de infraestructura, su delegación otorgó permiso para que el colegio opere. Luego su gobierno no dio puntual mantenimiento a la línea 12 del metro, que por falta de pernos funcionales y soldaduras deficientes colapsó. Ahora la mala calidad del balasto y durmientes de concreto usados para operar el Tren Interoceánico causaron otra tragedia.

En su mañanera, Claudia Sheinbaum, que sabe poco o nada de periodismo, criticó la cobertura que dio El Universal a la tragedia: “qué falta de pudor, de humanidad, de solidaridad, sin consultar a las víctimas publicar sus fotografías, una bajeza…”, pero guarda silencio cómplice respecto a la irregular compra de materiales que involucra a los hijos del expresidente López Obrador. ¿Eso no es una bajeza? ¿Y su pudor, humanidad y solidaridad dónde quedaron?

ZAPATERA, A TUS ZAPATOS.

El Universal, fundado en 1916, goza de una reconocida trayectoria nacional e internacional por su cobertura de los sucesos que han escrito la historia de México desde hace más de un siglo. El pasado miércoles, a través de su editorial Bajo Reserva, dio fina y acertada respuesta al comentario de la presidente Claudia Sheinbaum. Sintetizamos un poco.

“Es un deber periodístico visibilizar a las víctimas y dar cuenta de las auditorías a obras públicas. El Universal cumple con ello al poner rostro, nombrar y contar la historia de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico y arrojar luz sobre las revisiones que órganos de vigilancia del Estado mexicano han hecho a un proyecto gubernamental con un complejo entramado de otorgamiento de contratos caracterizado por la omisión de obligaciones de seguridad y planeación. La FGR tendrá que esclarecer a cabalidad las causas de lo sucedido y el gobierno revisar a fondo las fallas de origen de esa obra, marcada por la opacidad. Confundir transparencia de lo público con falta de pudor no ayudará a conocer la verdad.”

Exigimos que la presidente Claudia Sheinbaum deje de desprestigiar a los medios de comunicación y se ponga a trabajar en aclarar las causas de lo sucedido, para que no vuelva a ocurrir. Encubrir la corrupción de López Obrador ya desprestigió este gobierno, que no combate el huachicol fiscal ni el crimen organizado. Como dice el refrán: zapatera, a tus zapatos.