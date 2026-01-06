TRES MUERTOS Y DOS HERIDOS POR ATAQUE ARMADO EN YUCATÁN

YUCATÁN. Un ataque armado registrado la tarde de este lunes en el municipio de Dzilam González dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos más lesionadas, luego de que un grupo de sujetos armados abriera fuego en el interior de una caballeriza y ruedo taurino ubicado en la colonia Santa Cruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores arribaron al sitio en al menos dos camionetas, descendieron armados y dispararon de manera directa contra varias personas que se encontraban atendiendo caballos. Dos hombres murieron en el lugar, mientras que dos más resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital; horas después se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, elevando el saldo a tres víctimas mortales.

Entre las víctimas mortales se reporta un menor de edad que cuidaba los caballos del lugar. La otra persona fallecida fue identificada como Juan “N”, alias “Nato”.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Estatal de Investigación y corporaciones municipales, activaron un código rojo y desplegaron un amplio operativo por tierra y aire para la localización de los responsables, incluyendo carreteras estatales y tramos como la Mérida–Motul.

Vecinos reportaron haber escuchado ráfagas de disparos antes de la huida de los atacantes. Las autoridades investigan el hecho, mientras que el gobernador Joaquín Díaz Mena expresó sus condolencias a las familias de las víctimas e informó que, de manera preliminar, el ataque estaría relacionado con rencillas personales entre familias originarias de la comunidad de Los Limones, Quintana Roo, recientemente asentadas en el municipio.