AUTORIDADES NIEGAN QUE HAYA PRESENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN CAMPECHE: NELSON GALLARDO

“NOS PREOCUPA QUE LA TRANQUILIDAD EN CAMPECHE SEA LA MISMA”; EMPRESARIOS PIDEN CERTEZA SOBRE LA SEGURIDAD EN EL ESTADO

El comisionado de Seguridad en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Nelson Danilo Gallardo Ordóñez, reveló que durante la Mesa de Seguridad del organismo empresarial, los presidentes de varias cámaras empresariales cuestionaron a la Guardia Nacional, la Fiscalía y a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana sobre la presencia del crimen organizado en el Estado, y en respuesta se les aseguró que esa información es falsa.

También, informó, se tocó el tema de la pareja reportada primero como desaparecida y luego hallada muerta en Escárcega, de lo cual las autoridades señalaron que están investigando.

El empresario destacó que pese a que existen notas tanto locales como nacionales en torno a delitos como secuestro y asesinato en Escárcega, así como traslados de supuestos cargamentos con droga como el detectado en Carmen, la autoridad niega que haya inseguridad en el Estado.

Nelson Danilo anunció que los empresarios locales seguirán emprendiendo acciones a favor de la seguridad en la entidad, y que las mesas de seguridad buscan comunicación directa con las autoridades competentes, aunque sólo acudieron algunos mandos bajos y no los titulares, para exponerles la realidad.