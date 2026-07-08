TRANSPORTISTAS DE LA CTM REALIZAN BLOQUEO PACÍFICO PARA EXIGIR SER INCLUIDOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Permisionarios del Autotransporte, Similares y Conexos de la República Mexicana realizaron un bloqueo pacífico para exigir ser incluidos en la obra de ampliación de la carretera federal Villahermosa-Escárcega, como está establecido en acuerdos laborales.

De acuerdo con representantes sindicales, desde hace más de 3 semanas sus más de 15 unidades permanecen varadas en espera de respuesta de líderes estatales y municipales de sindicatos, y subrayaron que su principal demanda es que haya respeto a los acuerdos laborales y se garantice la participación equitativa de los transportistas, con minuta firmada de por medio.

Subrayaron que buscan condiciones justas y transparentes para todos los grupos involucrados, privilegiando el diálogo y la coordinación con las autoridades correspondientes para evitar conflictos que afecten el avance de la obra.

Los integrantes de la CTM dijeron estar dispuestos a participar en mesas de trabajo para llegar a acuerdos en beneficio de los transportistas y de la obra, teniendo como prioridad la estabilidad laboral y el bienestar de las familias escarceguenses.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades y a todos los sectores involucrados a privilegiar el diálogo, la inclusión y el respeto mutuo para que las oportunidades de trabajo generadas por este proyecto lleguen de manera justa a los transportistas locales.