sábado, agosto 9, 2025
Municipales

EJECUTAN A HOMBRE EN LA COLONIA MANIGUA

user editor

Un hombre identificado como “Nacho”, trabajador del taller mecánico “Moreno”, fue asesinado la tarde de este sábado en la colonia Manigua, luego de recibir al menos un disparo en la cabeza. El ataque ocurrió sobre la calle 16 de Septiembre, donde la víctima quedó tendida boca abajo en la banqueta, justo frente al establecimiento donde laboraba.

Vecinos relataron que escucharon entre dos y tres detonaciones antes de que el agresor se diera a la fuga. Elementos de la Policía Municipal llegaron para acordonar la zona, mientras la Vicefiscalía Regional y personal del SEMEFO realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

