CIRCULA EN REDES: EN EL INFORME PRESUMIERON APOYOS A PESCADORES, ALGUNOS DE LOS CUALES LO DESMIENTEN, PERO NO SE COMBATE DEPREDACIÓN: MEDINA FARFÁN

Mediante un video en redes sociales, el dirigente estatal de Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó que en el IV Informe de la gobernadora Layda Sansores se haya hablado de apoyos a pescadores, pero no se ataque el principal problema que aqueja al sector: la depredación.

En el IV Informe, recalca, presumieron la entrega de diversos apoyos, despensas y ayudas a los pescadores, pero en la realidad algunos tienen una opinión completamente distinta. Seguidamente, un dirigente pesquero declara: “Hasta el momento no se ha dado nada, pensé, como todos los compañeros, que iban a entregar antes del Informe de Gobierno”.

Entonces, el Gobierno entrega apoyos, pero no está resolviendo el verdadero problema, que es la depredación, hasta que nos quedemos sin nada qué pescar, advierte Medina Farfán.

También se señala: “Más allá que se hayan entregado o no los apoyos, hoy no se está atacando el problema principal: la depredación, ¿por qué?, porque las autoridades no están poniendo atención y no están haciendo su trabajo”.