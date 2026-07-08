CAMPECHE SE HA CONVERTIDO EN UN NARCOESTADO: NELLY MÁRQUEZ

-“LOS EXPERTOS DEL GOBIERNO NO VEN QUÉ PASA PORQUE ESTÁN INVOLUCRADOS”

La exdirigenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Nelly del Carmen Márquez Zapata, advirtió que Campeche tiene problemas en todos los ámbitos, inclusive en seguridad, donde antes éramos ejemplo a nivel nacional, pues hoy se ha convertido en un narcoestado.

En entrevista, aseveró: “No hay industria, los empresarios no salen adelante, hay problemas gravísimos en el campo y está colapsada la actividad pesquera, que era pilar importante”.

Ahora, continuó, nuestro Estado ya no es tranquilo, y encima de que no hay seguridad ahora estamos en un narcoestado, y no lo decimos porque seamos de otro partido o veamos las cosas de diferente manera, pues a nivel nacional las voces que hablan fuerte ya lo están diciendo, inclusive que ya han agarrado a algunas cabecillas que traficaban en la entidad, se sabe cuáles eran las rutas y hubo una detención en Escárcega.

Nelly Márquez sentenció: “No cabe la menor duda de que todos sabemos qué ha pasado y qué está pasando en Escárcega y luego cerquita Candelaria, pero ¿por qué los expertos del Gobierno no lo ven?, pues porque están involucrados. No lo atacan ni corrigen porque son parte de ellos”.