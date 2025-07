LA FISCALÍA ESTATAL NO CUMPLIMENTA ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA PRESUNTOS RESPONSABLES DE VIOLACIÓN, DENUNCIA LA DIPUTADA DELMA RABELO

Exige apoyo, solidaridad y sororidad a sus compañeras legisladores, y no ser selectivas en las causas

San Francisco de Campeche, Campeche .- Tras cumplirse tres meses desde que una joven fue presuntamente violada, sin que hasta la fecha sus agresores reciban castigo, la diputada priísta Delma Rabelo Cuevas exigió a la Fiscalía del Estado que haga justicia, pues hay órdenes de aprehensión pero no han sido cumplimentadas.

El silencio, aseveró, jamás podrá ser cómplice de un hecho así, por lo tanto, no podemos permanecer indiferentes ante un caso tan grave como una presunta violación tumultuaria que hasta hoy sigue sin justicia, ante lo cual la víctima y su madre siguen recorriendo instituciones y tocando puertas, ante la lentitud y omisión del sistema.

Rabelo Cuevas sentenció: “No puede haber justicia a medias, ni excusas cuando hablamos de violencia sexual. El tiempo no puede seguir corriendo a favor de los agresores y en contra de la víctima, por lo tanto, le exijo una vez más a la Fiscalía del Estado que actúe y deje de dilatar lo que debió resolverse con urgencia”.

La legisladora priísta también pidió a sus compañeras diputadas su apoyo, solidaridad y sororidad, pues no podemos exigir respeto, justicia y cese a la violencia política en razón de género, y cerrar los ojos cuando se pide justicia a una de nosotras, a una mujer, a una madre, a una joven, que ha sido víctima de violencia sexual. “No podemos ser selectivas en nuestras causas, ni tibias en nuestras convicciones”, remarcó.