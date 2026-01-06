TRAS LLEVAR PASAJE, TAXISTA ES ATACADO Y DESPOJADO DE SU DINERO; LADRONES HUYEN

San Francisco de Campeche.- Un robo con violencia contra un taxista, ocurrido alrededor de las 5 de la mañana, dejó en evidencia nuevamente la inseguridad en la ciudad, luego de que, pese a un fuerte despliegue policiaco, no se lograra ubicar a los responsables.

El hecho se registró sobre la avenida Álvaro Obregón y la calle La Peña, tras el reporte recibido a través del 911, lo que movilizó a diversas unidades que recorrieron varias calles de la zona sin resultados.

El operador de una unidad de alquiler de la agrupación Premier, conocido como “el Sexi”, habría llevado pasaje hasta ese sector, donde fue atacado para despojarlo del dinero obtenido durante la madrugada, aprovechando la falta de presencia policiaca.

Tras el asalto, los agresores descendieron del vehículo y huyeron con rumbo desconocido. El taxista solicitó apoyo de las autoridades y de sus compañeros vía radio, quienes realizaron un recorrido por el área sin éxito. Posteriormente, las autoridades le indicaron acudir ante la Fiscalía General del Estado de Campeche para presentar la denuncia correspondiente.