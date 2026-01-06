¡MÁS DEUDA! SHEINBAUM PIDIÓ PRESTADOS 9 MIL MILLONES DE DÓLARES

El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo salió a los mercados internacionales, pues de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, pidió 9 mil millones de dólares prestados emitiendo bonos en dólares, lo que significa comprometerse a pagarlos en el futuro, más intereses.

La petición económica no fue una sola deuda, sino tres bonos distintos: 3 mil millones a 8 años, 4 mil millones a 12 años y 2 mil millones a 30 años.

De acuerdo con el analista político Juan Ortiz, la estrategia del Gobierno obedece a que el Gobierno necesita dólares en 2026 para pagar deuda previa, cubrir gastos en moneda extranjera y porque a inicios de año hay más inversionistas buscando dónde colocar su dinero.

Y agrega: “Salir temprano da margen, pues si el entorno se complica después, ya tienen el financiamiento asegurado”.

En cuanto al comunicado, Hacienda presume que hubo mucha demanda, que las tasas fueron menores que en años recientes y que los inversionistas siguen comprando deuda mexicana, sin embargo, lo que no dice tan fuerte es que se trata de más deuda y que se paga en dólares, no en pesos, lo que importa, ya que si el dólar sube, pagar esa deuda cuesta más.

Juan Ortiz señala que es una decisión que amarra recursos futuros y se suma a una deuda pública que ya viene creciendo.

A datos de noviembre de 2025, la deuda llega a 18.2 billones de pesos, lo cual significa que cada mexicano debe más de 137 mil pesos.