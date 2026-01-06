martes, enero 6, 2026
VINCULAN A PROCESO A EXRECTOR Y A EXCOORDINADORES DE LA UNACAR

El exrector de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) y los excoordinadores de Vinculación, José Antonio “R”, Jorge “G” y David “O”, fueron vinculados a proceso por el desvío de 96 millones de pesos durante su administración.

Los dos primeros permanecerán en prisión al ser sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante la continuación de la audiencia que inició este lunes 5 de enero y concluyó la madrugada del martes 6, al durar 14 horas.

En el caso de David “O” este fue vinculado durante la audiencia que se llevó a cabo el sábado 3 de enero y con medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva.

Los tres fueron sujetos a investigación judicial por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, tras el señalamiento de configurar una presunta red de corrupción para desviar recursos millonarios de la Unacar a través de empresas factureras.

