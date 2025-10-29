miércoles, octubre 29, 2025
Municipales

EMOTIVO Y COLORIDO PASEO DE LAS ÁNIMAS EN CALKINÍ

Calkiní.- En víspera de las festividades en honor a nuestros difuntos, en el centro de la cabecera de Calkiní se realizó el colorido, emotivo y tradicional Paseo de las ánimas.

Participaron familias e integrantes de academias de danza, grupos folclóricos y clubes deportivos, algunos ataviados con trajes regionales, otros de catrines y unos con velas encendidas bailando al compás de música tradicional.

Así le dieron la bienvenida a quienes emprendieron el viaje sin retorno y reafirmaron la continuidad a costumbres y tradiciones mayas.

