SIGUEN CIRCULANDO CAMIONES DE LA “MORELOS” PORQUE LA ARTEC AÚN NO INTEGRA A SUS SOCIOS AL KO’OX; QUE EN NOVIEMBRE LES DEFINEN SITUACIÓN

San Francisco de Campeche.- Las unidades de transporte urbano que pertenecen a la empresa denominada “José María Morelos y Pavón” siguen rodando por las calles llevando pasajeros, porque que la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) aún no nos confirma si seremos parte del sistema Ko’ox, dio a conocer su dirigente Ernesto del Carmen Martínez Valencia, quien reveló que a partir del 3 del próximo mes de noviembre iban a darles audiencia para informarles de la situación jurídica en que va a quedar la empresa que representa.

Expuso que a falta de respuesta clara, ellos simplemente seguirán haciendo lo que mejor saben hacer: trabajar. “Seguiremos con las mismas rutas y horarios hasta que nos digan algo, o hasta que nos cansemos de esperar”, comentó con sonrisa que mezclaba paciencia y resignación.

Seguimos con el servicio -dijo-, no estamos pegando carreras con el transporte Ko’ox, al cual respetamos y dejamos que hagan su recorrido, mientras nosotros tenemos el nuestro llegando al centro, al mercado, y es el mismo en todas las colonias.

Martínez Valencia señaló que continúan con los trámites legales, “porque hay muchas cosas que quedaron al aire, como demandas que a nuestra empresa no han sido cubiertas”.

Reveló que el anterior dirigente Róger Calderón dejó la agrupación junto con 15 personas para integrarse al nu