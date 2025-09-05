MUERE EN SU SILLA DE RUEDAS FRENTE A UNA TIENDA DE CONVENIENCIA

Ciudad del Carmen.- Trabajadores y clientes del Oxxo ubicada sobre la avenida 26 por 55 de la colonia Electricistas, reportaron que un hombre en situación de calle estaba sin vida sentado en su silla de ruedas.



De acuerdo con el reporte de este hecho, ocurrido ayer, los empleados del establecimiento se percataron que el individuo llevaba un tiempo prolongado sin moverse, lo que al inicio pensaron era un sueño profundo. Sin embargo, al intentar hacer contacto con él, notaron que no respondía y que su cuerpo estaba frío y rígido, ante lo cual solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.



Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana verificaron y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo permanecía recargado en la silla de ruedas, con una botella de agua entre sus pertenencias y otra de alcohol de caña a un costado.



Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cadáver al anfiteatro para la necropsia de ley.



De manera preliminar, no se descarta que la causa del deceso haya sido un infarto u otra complicación relacionada con su estado de salud y condiciones de vulnerabilidad.