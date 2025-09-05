ASEGURAN A 11 ILEGALES EN TERMINAL DE AUTOBUSES DE LA AVENIDA 10 DE JULIO

Ciudad del Carmen .- La mañana de hoy viernes se registró fuerte operativo de autoridades federales y estatales en la terminal de autobuses ubicada sobre la avenida 10 de Julio, entre las calles 16 de Septiembre y Francisco Villa de la colonia Francisco I. Madero, cuyo saldo fue de al menos 11 personas indocumentadas, entre ellas mujeres y menores de edad.



Inicialmente trascendió que, tras reporte, personal de la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva e Instituto Nacional de Migración (INM), inspeccionó el camión con número económico 9598 de la línea Sur, detectaron a entre 15 y 20 personas en aparente situación de estancia irregular. También llegaron elementos del Ejército.



Tras la revisión, se confirmó que al menos 11 personas —entre ellas mujeres, hombres y menores de edad— fueron aseguradas y subidas a la unidad oficial del INM, para trasladarlas a las oficinas centrales en Carmen, para las investigaciones y procedimientos legales correspondientes. La zona fue acordonada.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido comunicado oficial sobre la nacionalidad de las personas aseguradas, ni sobre la situación jurídica de cada una.