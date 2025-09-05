REHABILITACIÓN DEL ASTA BANDERA MONUMENTAL COSTÓ 490 MIL PESOS: JOSÉ LLOVERA

San Francisco de Campeche.- El subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, José Luis Llovera Abreu, anunció la conclusión de los trabajos de rehabilitación del Asta Bandera Monumental ubicada en el malecón de la ciudad, en lo que erogaron unos 490 mil pesos.



El funcionario explicó que el proyecto forma parte de las actividades preparativas para las festividades del mes patrio, y que la intervención incluyó la pintura de los 60 metros de longitud del asta, la reparación y puesta en funcionamiento de la luz de obstrucción o balizamiento, así como la renovación del pararrayos, que estaba dañado.



Además, fue rehabilitado el motor de dos caballos de fuerza, sin necesidad de sustituirlo, reemplazados 130 metros de cable de acero reforzado debido a rupturas en varias secciones y adquirida una nueva Bandera monumental, la cual ya ha sido entregada formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública.

Llovera Abreu añadió que los trabajos se ejecutaron en menos de un mes. “Realmente se hizo muy rápido, fue cuestión de recibir la instrucción y el oficio de suficiencia presupuestal para proceder”, detalló.



Por otra parte, informó que el próximo lunes a las 9:00 de la mañana será la prueba oficial del sistema y el despliegue del nuevo lábaro patrio. El evento marcará el primer izado del estandarte renovado, que cuenta con especificaciones técnicas como grilletes, engranajes y ganchos de fuerza. “Es importante verificar que todo funcione correctamente, y que no haya ningún problema con el despliegue”, señaló el subsecretario.



La actividad estará bajo la supervisión conjunta de la policía y el Ejército, quienes serán responsables del correcto funcionamiento del equipo y la seguridad durante el acto, puntualizó Llovera Abreu.