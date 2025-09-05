ACUERDAN LOGÍSTICA PARA IZAMIENTO DE LA BANDERA ESTE 15 DE SEPTIEMBRE EN EL MALECÓN

San Francisco de Campeche .- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Armada de México, de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, de Protección Civil, de Bomberos y del Gobierno del Estado, coordinaron y detallaron acciones a realizarse el próximo 15 de septiembre.

https://youtu.be/XKcbAmZKKAY



Tras supervisar los trabajos de rehabilitación del Asta Bandera Monumental, acordaron la planeación de cómo y dónde serán ubicados los contingentes ese día, para el izamiento del pabellón nacional.