INCENDIO EN CASA DE RENOVACIÓN II CONSUME MOBILIARIO Y UNA MOTO; RESCATAN A UNA MUJER

Ciudad del Carmen .- Sobre la calle Atasta de la colonia Renovación II, bomberos y elementos de grupos de auxilio se movilizaron hoy debido al incendio en un domicilio, donde el mobiliario y una moto quedaron reducidos a cenizas, y rescataron a una mujer.


Aunque aún no se saben las causas del siniestro, las autoridades confirmaron que el humo y los materiales plásticos incendiados generaron un ambiente altamente riesgoso en la zona.


Vecinos señalaron que en medio de la emergencia fue rescatada una mujer que estaba dentro del inmueble, mientras los cuerpos de auxilio retiraron varios tanques de gas para evitar una posible explosión.


Elementos policiacos acordonaron el área y pidieron a los curiosos alejarse, debido al peligro que representaban las llamas y el humo.

