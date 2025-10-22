IMSS JUSTIFICA QUE LAS LLUVIAS REBLANDECIERON EL TECHO QUE CAYÓ EN CLÍNICA DE CD DEL CARMEN

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche justificó la caída de una sección del plafón en el área de Medicina Física y Rehabilitación de la Unidad de Medicina Familiar número 12, ubicada en la colonia Santa Isabel, al señalar que el incidente se debió a las lluvias intensas registradas recientemente.

En un boletín oficial, el IMSS afirmó que tanto la paciente como el personal se movilizaron oportunamente, “sin que se reportaran personas lesionadas”. Además, informó que ya se realizan trabajos de reparación para garantizar la seguridad y el funcionamiento del área.

La versión oficial contrasta con lo señalado por empleados del centro médico, quienes afirman que el techo presentaba daños desde hace tiempo y que no se atendieron las advertencias sobre su deterioro.