ACTIVISTA AMBIENTAL DENUNCIA A PABLO G. LAZARUS ANTE LA FISCALÍA Y DERECHOS HUMANOS TRAS PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD

El biólogo y activista ambiental Dennis del Ángel Pérez Reyes, presidente de la asociación civil “Ecoguardianes Laguna de Términos”, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) contra el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, a quien acusó de haber ordenado su privación ilegal de la libertad.

Del Ángel Pérez Reyes sostuvo que fue retenido de manera arbitraria luego de hacer públicas presuntas irregularidades ambientales, como el tráfico ilegal de especies y la contaminación causada por las canchas de pasto sintético instaladas en zonas de la isla consideradas áreas naturales protegidas. Señaló que, aunque no fue agredido físicamente, ha sido objeto de hostigamiento e intimidación, lo que lo llevó a interponer ambas denuncias para proteger su integridad.

El activista calificó los hechos como una violación a sus derechos humanos y aseguró que continuará su lucha en defensa del medio ambiente pese a las presiones políticas. “No me callaré; la protección de los ecosistemas es una causa que nos compete a todos”, expresó.