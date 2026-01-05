CILIA FLORES, ESPOSA DE MADURO: EL BAJO PERFIL DE QUIEN TOMABA DECISIONES

En un video difundido por el conductor, periodista y productor de televisión Sergio Sepúlveda, se expone el perfil de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, y las razones por las que se encuentra detenida, más allá de su relación con el exmandatario venezolano.

En el material se explica que Flores, de 69 años de edad, mantuvo durante años un bajo perfil público, aunque con una influencia directa en las decisiones del poder en Venezuela, motivo por el cual es señalada como una figura clave dentro del régimen. Tras su matrimonio con Maduro en 2013, adoptó el título de “Primera Combatiente”, evitando el de Primera Dama.

El video también recuerda que Flores tuvo participación política desde los años noventa, cuando formó parte del equipo jurídico de Hugo Chávez, así como los antecedentes de sanciones internacionales en su contra y los casos judiciales que han involucrado a familiares cercanos por presuntos delitos de corrupción y narcotráfico.