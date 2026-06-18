MORENA HABRÍA ENTREGADO 252 MIL APOYOS SOCIALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DE 2024: MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

EL PARTIDO NO REPORTÓ EL CONTRATO NI EL DESTINO DE LOS RECURSOS ANTE EL INE

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena habría utilizado la infraestructura de Financiera para el Bienestar (Finabien), antes Telecom Telégrafos, para dispersar 252 mil 901 pagos identificados como apoyos sociales entre 2022 y 2024, pese a que la legislación electoral no contempla que los partidos políticos entreguen este tipo de beneficios. De acuerdo con el reporte, el convenio permaneció vigente hasta semanas después de la elección federal de 2024, en la que resultó ganadora Claudia Sheinbaum, y no fue reportado por Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), además de que tampoco se detalló el origen de los recursos ni el monto total destinado a estos apoyos.

La organización señaló que Morena pagó más de 3.5 millones de pesos en comisiones a Finabien por la dispersión de los recursos, aunque una auditoría interna realizada en 2025 detectó inconsistencias entre las operaciones contratadas y las efectivamente realizadas. Según la revisión, de los más de 252 mil giros previstos solo se concretaron 140 mil 878, por lo que Finabien habría reintegrado cerca de 1.6 millones de pesos. La investigación añade que no existe información pública sobre cuánto dinero recibió cada beneficiario ni sobre el monto total distribuido, recursos que, según Mexicanos Contra la Corrupción, nunca fueron reportados a la autoridad electoral.