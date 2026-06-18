MARCELA MUÑOZ RECIBE MEDIDA CAUTELAR DE LA CODHECAM POR TRATO INDEBIDO A DETENIDOS EN EL JUZGADO CÍVICO

***EXHIBEN MALAS PRACTICAS DE SU POLICÍA.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) emitió una medida cautelar contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), encabezada por Marcela Muñoz Martínez, al advertir posibles violaciones a derechos humanos en el manejo de personas detenidas antes de ser presentadas ante el Juzgado Cívico.

• La queja surge por la detención de un periodista el 14 de junio de 2026, quien denunció haber sido esposado, trasladado al Juzgado Cívico y mantenido durante aproximadamente 25 minutos sentado sobre un arriate, en el exterior del inmueble, antes de ser ingresado formalmente.

• La CDHEC no se limitó a ese caso. Realizó una investigación propia y encontró otro expediente abierto por hechos similares.

• Durante una inspección a publicaciones difundidas por la página “Estudio Marte”, la Comisión revisó 78 publicaciones donde aparecían 92 personas detenidas.

• La Comisión determinó que las fotografías fueron tomadas en el exterior del Juzgado Cívico y que las personas aparecían esposadas o bajo mecanismos de aseguramiento.

• El documento señala que las personas fueron colocadas deliberadamente en espacios públicos visibles desde la vía pública, donde podían ser observadas por peatones y automovilistas.

• La Comisión advirtió que en muchas imágenes ni siquiera se observaba la presencia de elementos policiacos custodiando a los detenidos.

• El análisis jurídico concluye que existe un posible incumplimiento al deber de poner de inmediato a disposición de la autoridad competente a las personas detenidas.

• Considera que podrían estar siendo vulnerados derechos fundamentales como:

• Dignidad humana.

• Privacidad.

• Protección de datos personales.

• Presunción de inocencia.

• Integridad personal.

• Debido proceso.

• La CDHEC cita criterios de la Suprema Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que establecen que la exhibición pública de detenidos puede constituir una violación a la presunción de inocencia.

• Incluso reproduce criterios judiciales que señalan que presentar a personas como delincuentes antes de una resolución legal puede generar estigmatización social y afectar la validez del proceso.

• La Comisión concluye que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica susceptible de repetirse con cualquier persona detenida bajo custodia de la Policía Estatal.

Por ello, la medida cautelar ordena a la SPSC:

1. Instruir de inmediato a sus elementos para que toda persona detenida sea presentada sin demora ante el Juzgado Cívico.

2. Evitar que permanezcan innecesariamente en áreas exteriores o visibles desde la vía pública.

3. Garantizar el respeto a la dignidad humana, privacidad, presunción de inocencia, integridad personal y debido proceso.

4. Implementar mecanismos administrativos, operativos y de supervisión para impedir que la práctica continúe.

5. Informar a la CDHEC, en un plazo de tres días naturales, qué acciones realizará para cumplir la medida.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche concluyó que existen elementos suficientes para presumir que la Policía Estatal estaría incurriendo de forma reiterada en prácticas que exponen públicamente a personas detenidas y retrasan su puesta a disposición ante la autoridad competente.