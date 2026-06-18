“LA OFICIAL QUE DETUVO AL REPORTERO QUE CUBRÍA UN ACCIDENTE DEBE DE ESTAR EN LA CÁRCEL PARA PAGAR LO QUE HIZO”: JOSÉ ADÁN

-“LA POLICIA VULNERÓ LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LOS ARTÍCULOS QUE GARANTIZAN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”

El presidente del grupo Resurgimiento “Pedro Sáinz de Baranda” A. C., José Adán Dzib, condenó las @gr£sione$ contra periodistas en Campeche, y calificó como “muy mal” el actuar de la comandante de la policía que detuvo a un reportero que cubría un accidente, al señalar que dicha oficial “debe de estar en la cárcel para pagar lo que hizo”.

José Adán advirtió que fueron vulneradas las garantías individuales y los artículos 6° y 7° constitucionales, que garantizan la libertad de expresión.

“Los periodistas tienen el derecho de informar, pero no para que los agredan”, sostuvo, al tiempo que repudió la actitud de los elementos policiacos.

El dirigente social afirmó que de no haber sido por la actitud tranquila del comunicador, el desenlace pudo ser trágico. “Si hubiera sido un poco agresivo, ahí lo matan”, aseveró, hizo un llamado a la ciudadanía a recurrir a los medios legales y denunciar este tipo de ∆busos, y exigió que cese la “maldad de los policías actuales” contra la población.