EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 18 DE JUNIO DE2026

NO ACLARA LAYDA POR QUÉ SE LE INVESTIGA.

Layda Sansores guardó sepulcral silencio del señalamiento que hizo Código Magenta la semana pasada, de que autoridades financieras de los Estados Unidos ordenaron a los bancos mexicanos de capital extranjero investigar sus cuentas personales y de sus familiares. Por lo visto, la revelación no le causó daño moral, ni sintió violencia política en razón de género, menos aún la consideró misógina, porque ni siquiera amenazó con denunciarlos.

¿Será porque a nivel nacional no podría manipular a los jueces, magistrados y presidentes de los Poderes Judiciales como hace en Campeche? ¿Su radio de corrupción solo abarca la entidad? Ese mismo silencio sepulcral guardó cuando los periodistas Anabel Hernández y Salvador García Soto denunciaron que Layda Sansores recibió dinero ilícito del huachicol fiscal para su campaña y estaba en la lista negra de la DEA por apoyar y/o beneficiarse de grupos criminales.

Por lo pronto, nuestras fuentes en el extranjero nos informan que también están bajo investigación la exsecretaria de Finanzas, América Azar Pérez, y su esposo Gerardo Seso Loco Sánchez Sansores, que desviaron tanto dinero del erario público con la excusa de la campaña de la corrupta tía, que hasta les alcanzó para comprar casa en Houston, Texas, ahí por donde vivía el hijo de López Obrador. Como bien dicen, Dios los hace, y el diablo los junta.

JUANITE SACÓ AL AIRE LOS TRAPOS SUCIOS.

En su Jaguar de esta semana, además de omitir aclarar por qué está siendo investigada, Layda Sansores tampoco comentó nada de la disputa que sostiene su irreverente empleado que goza de impunidad por ser conductor del Jaguar, Juanite Herrera, contra su sobrino apodado el Seso Loco, Gerardo Sánchez Sansores, y que la exhibe a ella de mentirosa, pues siempre negó que su sobrino tuviera injerencia en su gobierno.

Según el abogado Félix Enrique Selem Villanueva, la confesión del Seso Loco de sus “gestiones, ideas y batallas” en el gobierno de Layda Sansores lo incriminan en al menos dos delitos: ejercicio ilícito del servicio público y tráfico de influencias. ¿Alguna autoridad investiga estos delitos o están viendo cómo ayudar a encubrir al Santo Niño del Riñón Donado?

Lo único que deja en claro esta disputa es que el Seso Loco se fue al Partido del Trabajo porque Ariadna Montiel ya dejó claro que los corruptos no tienen cabida en Morena y exigió a los aspirantes tener una trayectoria impecable para poder ser candidatos. El rehabilitado sobrino no tiene trayectoria y según Juanite Herrera, es un corrupto. Menos mal que en el PT no exigen estas cosas.