“SI NO PUEDE ATENDER A LA CIUDADANÍA QUE RENUNCIE EL TITULAR DE ARTEC”: SALÍM

CONTINÚA EL MAL SERVICIO DEL TRANSPORTE KO’OX

El diputado local del PRI, Jorge Salím Abraham Quijano, exigió la renuncia del titular de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC), al acusar falta de atención a las quejas ciudadanas y una postura de “cerrazón” ante los problemas del sistema. “Si sigue con esa actitud de proteger los intereses de los empresarios antes que los de las familias campechanas, tiene que renunciar por dignidad”, señaló.

El legislador calificó como “lamentable” el servicio del transporte público Ko’ox y expuso el caso de un usuario identificado como “don Pedro”, persona con movilidad limitada, quien habría sido víctima de un acto de discriminación y violencia a bordo de la unidad 032. “Ningún ciudadano campechano se merece pasar por eso”, expresó.

Abraham Quijano también señaló fallas constantes en el sistema, como paraderos en mal estado y el esquema de tarjetas de prepago, el cual criticó al obligar recargas de 50, 100 o 200 pesos por adelantado. Además, afirmó que ha buscado diálogo con el titular de la ARTEC sin obtener respuesta y acusó que el informe entregado al Congreso llegó fuera de tiempo y de forma desordenada.