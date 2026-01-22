EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 22 DE ENERO DE 2026

SÍ HAY IRREGULARIDADES: SANSORES.

En su Martes de Jaguar de esta semana, Layda Sansores denunció que su gobierno padece el acoso de la Auditoría Superior de la Federación, porque le tiene abiertas 38 revisiones y presume que esto se debe a que son “amigos muy íntimos” de Alejandro Moreno Cárdenas. Una vez más la gobernadora reconoce que Alito es muy chingón y que ella está manca, discapacitada o en desventaja.

Todas esas auditorías siguen abiertas porque su administración no las ha podido sustentar. Pero si asegura que “ha hecho todo el esfuerzo por mantener las finanzas saludables”, ¿qué le preocupa?, ¿por qué protesta? La respuesta la dió ella misma: en sus finanzas hay irregularidades, aunque aclara que “no son graves”. No especificó en qué consisten, a cuánto ascienden, en qué dependencia las detectaron, si ya se solventaron o si al menos ordenó tomar alguna previsión para que no se repitan.

Layda Sansores no perdió oportunidad de reclamar a Claudia Sheinbaum de la brutal reducción que ordenó realizar al presupuesto de Campeche: “Los casi 3 mil millones que le quita a nuestro presupuesto es el 50% de lo que podemos disponer, es muy duro”, afirmó. Y si sabe que Alito es más hábil y chingón que ella, ¿por qué no le pide ayuda?

USA EXIGE CAPTURA DE UN GOBERNADOR.

Desde la semana pasada circula la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos está exigiendo a Claudia Sheinbaum mayores resultados en el combate al narcotráfico, incluso la detención de políticos que ayudan o se benefician de los carteles criminales. El diario 24 Horas, en su editorial ¿Será? plantea el tema que está sacando chispas en Palacio Nacional. Reproducimos.

“Las teorías de la conspiración empezaron entre los políticos y algunos analistas: dicen que ante presiones de Estados Unidos para que México actúe contra los políticos, presuntamente ligados con el narcotráfico, se ha contemplado un ejercicio mediante el cual se facilitaría la captura de un gobernador en funciones, por parte de las agencias estadounidenses, señalado de tener vínculos y facilitar las operaciones del crimen organizado… dicen que ya hay un nombre. ¿Será?”

Entre la lista de políticos que vinculan al crimen organizado se comenta que está el nombre de varios gobernadores. No sabemos si ahí aparece el de la mandataria campechana, tampoco si tiene vínculos criminales. Lo que si podemos afirmar es que desde que inició su gobierno se multiplicaron la inseguridad y las ejecuciones sicariales.