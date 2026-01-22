LAYDA SANSORES SIGUE ENTRE LOS GOBERNADORES PEOR EVALUADOS DEL PAÍS; SE COLOCA EN EL LUGAR 28 DE 32 EN APROBACIÓN NACIONAL

La gobernadora de #Campeche, Layda Sansores San Román, continúa dentro del grupo de los mandatarios estatales peor evaluados a nivel nacional, al ubicarse en el lugar 28 de 32 en aprobación ciudadana. La medición corresponde al ejercicio “Desempeño, percepción y aprobación: el balance de las gubernaturas”, realizado el 19 de enero de 2026, donde la mandataria campechana registra un 40.5 por ciento de aprobación.

Durante el periodo evaluado, la calificación de la administración estatal mostró una caída sostenida a lo largo de 2025, al pasar de niveles superiores al 55 por ciento a cifras cercanas al 40 por ciento. Este comportamiento coloca a Campeche en la parte baja del ranking nacional y mantiene a su gobernadora dentro del bloque de menor respaldo ciudadano entre las 32 entidades federativas.

Los rubros con mayor señalamiento negativo son la percepción de honestidad y la gestión de seguridad. En el primer caso, el 58.9 por ciento de las personas encuestadas manifestó una opinión desfavorable, mientras solo el 35.3 por ciento expresó una evaluación positiva. En materia de seguridad, el 56.9 por ciento calificó negativamente el desempeño del gobierno estatal, frente a un 38.5 por ciento que avala las acciones en este ámbito.

En cuanto a la gestión económica, el balance refleja una opinión dividida, con un 53.2 por ciento de aprobación y un 41 por ciento de rechazo. La calificación global de la administración de Layda Sansores es de 4.3 sobre 10, resultado que refuerza su permanencia entre los gobiernos estatales con menor aceptación en el país.