LAYDA CONVIERTE A CAMPECHE EN “LABORATORIO DE LA DICTADURA DE MORENA”, ACUSA CAROLINA VIGGIANO
La senadora priista Carolina Viggiano difundió un video en el que afirmó que Campeche se ha convertido en “el laboratorio de la dictadura de Morena”, al señalar prácticas de censura y represión contra periodistas, la academia y opositores políticos, comparándolas con los métodos utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
En su mensaje, Viggiano sostuvo que estas prácticas también se estarían replicando en México y acusó a la gobernadora Layda Sansores de utilizar al Poder Judicial para silenciar voces críticas.
Mencionó la detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, a quien —dijo— se le fabricaron cargos para separarlo del puesto e impedir su reelección, lo que derivó en el nombramiento de una rectoría afín al gobierno estatal.
La legisladora advirtió que estos hechos podrían sentar un precedente rumbo a los procesos electorales de 2027 y llamó a denunciar lo que calificó como un uso político de la justicia para neutralizar a la oposición.