LA SEMAR ES RESPONSABLE DEL DESCARRILAMIENTO: ASAMBLEA DE PUEBLOS DEL ISTMO

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio señaló con nombre y apellido a los responsables del descarrilamiento del Tren Interoceánico: “Lo decimos con claridad y sin rodeos: este crimen tiene responsables. La Secretaría de Marina es responsable directa”.

Al expresar su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y heridas, denunció que la Semar ha asumido un papel que no le corresponde, actuando como promotora, juez y ejecutora de un proyecto civil protegido por la fuerza armada y operado sin transparencia ni rendición de cuentas, y recalcó que advirtió de los riesgos y el peligro a las comunidades y a quienes usaran esa estructura, por la prisa de inaugurar la obra. “El Corredor Interoceánico pone en riesgo permanente a la población”, sentenció.

