INSEGURIDAD, TREN LIGERO COSTOSO Y SIN BENEFICIO PARA LA CIUDADANÍA, ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Y DESCONFIANZA EN MORENA MARCARON ESTE AÑO

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán, afirmó que 2025 fue un año de oportunidades perdidas, marcado por el debilitamiento hasta los suelos de la confianza ciudadana en los gobiernos de Morena, tanto a nivel federal como estatal, y por la falta de resultados en temas clave como seguridad, salud y economía.

En su balance anual, del ámbito estatal criticó la puesta en marcha del Tren Ligero en Campeche, al considerar que representa un costo excesivo, brutal, sin beneficios reales para la ciudadanía, y lo calificó como un ejemplo de corrupción, de falta de planeación y de decisiones alejadas de las verdaderas necesidades sociales.



Asimismo, advirtió que la violencia continúa en Campeche, con ejecuciones que contrastan —dijo— con el discurso oficial que mantiene al Estado como uno de los más seguros del país, y a esto se suma el estancamiento económico que mantiene a Campeche en los últimos lugares de desempeño a nivel nacional.



Medina Farfán manifestó que el primer año de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que no existe un cambio de rumbo respecto a la Administración anterior, pues se mantienen las mismas políticas públicas y prioridades, y consideró que el combate a la delincuencia quedó relegado, mientras la atención se ha centrado en silenciar a la oposición y encubrir casos de corrupción, que cada vez son más grandes y escandalosos, así como en minimizar problemas como el desabasto de medicamentos.



La inconformidad social es cada vez más visible en distintas regiones del país y mencionó hechos recientes de violencia que, sostuvo, evidencian un clima de represión y descomposición institucional.



El 2026 será decisivo, por lo cual la ciudadanía deberá organizarse y reflexionar sobre el rumbo que quiere para México y Campeche, con el objetivo de frenar decisiones como la desaparición de organismos autónomos, el debilitamiento del Poder Judicial y lo que calificó como un “secuestro institucional” por parte de gobiernos que, afirmó, han demostrado incapacidad para gobernar.