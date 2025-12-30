¡ULTIMÁTUM A CANDIDATOS INDEPENDIENTES! PAGAN MULTAS AL INE O LA SECRETARÍA DE FINANZAS LES COBRARÁ DIRECTO

Clara Concepción Castro Gómez, consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) advirtió que las candidaturas independientes que no hayan pagado las multas impuestas por la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) podrían ser remitidas a la Secretaría de Finanzas para un cobro coactivo (directo).

Los sancionados incluyen a William Fernando Castillo Núñez y Eduardo Daniel Sosa Espina, quienes compitieron sin éxito por los distritos 7 y 4 del Congreso local, respectivamente, así como a Zorayda del Socorro Gutiérrez Torres y José del Carmen Castillo Segovia, aspirantes a las alcaldías de Escárcega y Seybaplaya.



Los tres primeros adeudan en conjunto $16,810 pesos, por incumplimientos en la fiscalización de sus campañas.

Castro Gómez aclaró que aunque el IEEC no es la autoridad que notifica las sanciones, sino el INE, sí está facultado para gestionar el cobro de las multas en el caso de candidaturas independientes. Sin embargo, destacó que un fallo del Tribunal Electoral del Estado determinó que el organismo local no tiene competencia para fiscalizar a estos aspirantes.

Con la reforma constitucional de 2014, el INE asumió la facultad de sancionar a partidos y candidatos independientes que no justifiquen el uso de recursos, para lo cual las resoluciones se notifican mediante una plataforma digital, y si los infractores no pagan voluntariamente, los órganos electorales estatales pueden derivar el caso a Finanzas del Estado para un cobro forzoso.



La consejera señaló que algunos candidatos sancionados en el proceso electoral 2024 están en la regularización de sus pagos, por lo cual confió en que atenderán los requerimientos antes de escalar a medidas coercitivas. “Conforme al Reglamento de Fiscalización, el proceso inicia con un exhorto de pago voluntario, y de no cumplirse se activa el mecanismo de cobro administrativo”, resumió.