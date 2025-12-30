EXPORTACIONES DE CAMPECHE CAEN MÁS DE 2 MIL 500 MILLONES DE DÓLARES, REPORTA EL INEGI

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las exportaciones de Campeche cayeron en poco más de 2,565 millones de dólares, lo que representa una reducción de casi 28 por ciento en el periodo enero–septiembre de 2025, en comparación con el mismo lapso de 2024.



El año pasado, el primer trimestre registró 3,299,368; el segundo, 3,136,642; y el tercero, 2,812,682, para un total de 9,248,692 millones de dólares. En contraparte, en este 2025, los primeros 3 meses registraron 2,525,137; el segundo lapso, 2,090,686; y el tercero, 2,067,642, para un total de 6,683,465.



Esto indica la disminución absoluta de 2,565,227 miles de dólares, es decir, una caída porcentual de -27.7 %