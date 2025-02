GOBIERNO FEDERAL DEBE PAGAR DEUDA A PROVEEDORES DE PEMEX Y CONDONAR CARGA TRIBUTARIA PARA NO LASTIMAR MÁS LA ECONOMÍA CAMPECHANA: PAUL ARCE

Al lamentar que de nueva cuenta se complique la situación de los proveedores de Pemex en Carmen, lo que lastima a la economía campechana, el legislador local Paúl Arce Ontiveros afirmó que el Gobierno Federal tiene que ayudarlos pagándoles el adeudo total y condonando cargas tributarias, para que puedan hacer frente a la crisis que enfrentan.

“El Gobierno Federal tiene que pagarles, condonarles la carga tributaria, suspendiendo esos cobros que se realizan de manera mensual o bimestral porque son los que laceran, pero sobre todo buscar que los pagos sean de manera frecuente, porque de ahí dependen muchísimas familias campechanas”.

Aseguró que hay gente a la que no se la ha pagado y sigue trabajando con tal de tener la oportunidad de recibir a futuro el dinero que se le debe, más lo que sigan trabajando.

Consideró que la situación se está volviendo un tema económico que lastima a todos los campechanos, pero especialmente a los que viven en la isla de El Carmen.

Pemex está castigando a esos empresarios, en especial al no darles la certeza de pago y recordó que por voz de los empresarios también hay adeudos que no han sido facturados, que los tienen retenidos para que la deuda no se vea mayor.

Arce Ontiveros deseó que el ofrecimiento de pago realizado para marzo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum no sea una mentira, pero tampoco se deben realizar pagos paliativos, sino liquidar el adeudo total, para que los empresarios puedan hacer frente a sus propias deudas que vienen arrastrando con otros proveedores, bancos, IMSS, Hacienda, entre otros.