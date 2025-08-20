EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 DE AGOSTO DE 2025

SOMBRA DE CORRUPCIÓN SIGUE A LAYDA.

Esta semana, la prensa nacional denunció que Armando Toledo Jamit, el exsecretario de Gobierno de Layda Sansores, aparece en un documento oficial como socio de Mario Alberto Avila Lizárraga, uno de los dos empresarios mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que presuntamente sobornó a funcionarios de Pemex para obtener licitaciones por millones de dólares en lucrativos contratos de la empresa petrolera.

Recordemos que Toledo Jamit no puede presumir de honestidad, fue exhibido en video hace un par de años, junto con Raul Pozos Lanz y Rocio Abreu Artiñano, sacando varios millones de pesos en efectivo de Palacio de Gobierno que se presume se usaron para financiar parte de la campaña de Layda Sansores. ¿Será por eso que la mandataria ha guardado silencio al respecto toda la semana?

La estela de corrupción que envuelve al Gobierno de Todos continúa saliendo a la luz. Layda Sansores guarda silencio y pareciera que apuesta al olvido para encubrir a los involucrados, en vez de investigar. Su lucha para acabar con la corrupción va quedando en el olvido, mientras los campechanos siguen sin saber a dónde han ido a parar los más de 100 mil millones de pesos que ha manejado su administración.

IRRESPONSABLE VIAJE POR HOLANDA.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan de la “Desobediencia franciscana” de Layda Sansores, que no acata las recomendaciones de la presidente Claudia Sheinbaum. No vive en una justa medianía y menos aún gobierna con humildad. Tan es así que sin rubor afirmó que “ser mujer, indígena y pobre, es lo peor que te puede pasar”. Atrás quedó su compromiso de “primero los pobres”.

“Layda Sansores presume vacaciones en Países Bajos, justo cuando Campeche exige atención en seguridad, salud y economía. La gobernadora que ignora las sugerencias presidenciales se defendió y aseguró que pidió seis días al Congreso para visitar a su hija y nietas en Amsterdam. Incluso compartió un video bailando cumbia. El problema no es la familia, sino la desconexión. Morena se desgasta entre viajes de lujo y discursos de austeridad. ¿Quién gobierna mientras tanto? ¿Sólo Claudia Sheinbaum?” Campeche se desangra por la creciente criminalidad. Morena y Layda Sansores nos han robado la tranquilidad y el futuro. Sigue la economía decreciendo, no hay empleos formales, la seguridad social empeora, la atención médica es cada vez más deficiente y continúa el desabasto de medicamentos. Peor aún, Pemex no pagará sus deudas a los carmelitas. Mientras, la soberbia gobernanta, totalmente desconectada, abandonó el Estado con la excusa de su hija y nietos para tomarse unas ¿merecidas? vacaciones. La irresponsabilidad en su máxima expresión