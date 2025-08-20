LAYDA IMPONE LEYES AL VAPOR TRAS CASO DE ACCIDENTE VIAL DE EXPRESIDENTA MUNICIPAL

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, mostró su molestia porque la exalcaldesa de Campeche, Marta Camacho, asumió la responsabilidad del accidente vial que protagonizó y cubrió los gastos médicos del joven motociclista. En lugar de reconocer el acuerdo como un acto de responsabilidad. La mandataria criticó que el caso se resolviera con rapidez y que Camacho recuperara su libertad tras pagar una Compensación económica por gastos médicos y reparación del daño. Esa inconformidad llevó a Sansores a ordenar, una reforma de ley presentada a vapor en el Congreso local.

La iniciativa establece que los accidentes de tránsito deberán ser perseguidos de oficio, sin posibilidad de acuerdos reparatorios entre las partes, además de aumentar las penas y permitir la cancelación de licencias de conducir. Sin embargo, la actuación de Sansores ha generado críticas por su incongruencia, pues en 2022 un automovilista atropelló a una familia, causando la muerte inmediata del padre y días después de la madre, dejando huérfana a una niña. En ese hecho, el responsable huyó y la gobernadora no actuó, como tampoco en otros accidentes fatales. Ahora sí mostró dureza, lo que ha despertado sospechas de que la motivación real es política, ya que Camacho pertenece a otro partido.