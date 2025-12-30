DESTRUIDO UN PARADERO DEL KO’OX EN LA AVENIDA GOBERNADORES, FRENTE A CONOCIDA SÚPER TIENDA; “¿DÓNDE SE REPORTA?”
San Francisco de Campeche.- Mediante el grupo de ayuda entre usuarios denominado KO’OX Campeche, reportaron que el paradero ubicado sobre la avenida Gobernadores, frente a conocido súper, fue destruido por el conductor de un camión de ese sistema de transporte y quedó peor tras recibir otro golpe, por lo cual se caen trozos de vidrio de las lámparas solares y se mueve el techo de policarbonato por la acción del viento.
El texto dice: “¿Dónde se reporta paraderos destruidos? El paradero frente a Chedraui Gobernadores fue destruido por un conductor de KO’OX con su unidad y quedó muy mal y hace algunos días le volvieron a dar otro golpe y quedó peor. Con tanto Aire se está moviendo el techo de Policarbonato y se están cayendo trozos de vidrio de las lámparas solares. Ojalá le den mantenimiento y no lo dejen así”.