¿CÓMO SE ATREVEN? SHEINBAUM ARREMETE CONTRA MEDIOS NACIONALES TRAS TRAGEDIA DEL TREN INTEROCEÁNICO

La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra los diarios El Universal y Reforma por la cobertura periodística realizada tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En referencia a El Universal, la mandataria señaló una “falta de pudor periodístico” y calificó como una “conducta inhumana” la publicación de fotografías de las víctimas del accidente ferroviario.

Sobre Reforma, Sheinbaum afirmó que ese medio es “especialista” en ese tipo de coberturas y cuestionó la manera en que abordó el descarrilamiento y el tratamiento informativo del hecho.