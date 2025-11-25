GUERRA DE MARCHAS

El tema de las concentraciones masivas de los mítines, de las marchas y de los acarreos, es muy propio de los gobiernos populistas. Para los gobernantes mesiánicos es oxígeno puro…

“Pues como la ven que la Emperatriz Claudia se enojó porque cientos de miles de ciudadanos libres salieron a marchar en todo el país para exigir un alto a la violencia, a la impunidad y a la corrupción, por lo que azuzó a sus huestes para que ahora sean ellos los que salgan a la calle a vitorear los cuatro años de la 4T. ¿Se gana algo con salir a las calles a marchar?” cuestionó interesado el poeta Casimiro.

–Pues te diré, respondió de botepronto don Memín. Para empezar, se ganan mil pesos diarios por cada marchista que es llevado desde provincia, como dicen los chilangos a los que no somos de la capital del país. Cada uno de los acarreados recibe mil pesos diarios por participar en esos eventos, les dan camión, comida, y en algunos casos hasta hospedaje, sobre todo cuando se tienen que quedar varios días. Si hay alguna industria que está floreciendo en estos momentos, es la industria del acarreo” aseguró.

–“¡A mí nomás me dieron 500 pesos! Reclamó airada doña Chela. ¿Quién se clavó mi otra mitad?, cuestionó. De verdad que hasta para eso son corruptos los dirigentes guindas, esos que pregonan que no mienten, ni traicionan y no roban, pero bien que se clavaron mis viáticos” reclamó.

–El tema de las concentraciones masivas de los mítines, de las marchas y de los acarreos, es muy propio de los gobiernos populistas, ilustró con su sapiencia don Julián. Para los gobernantes mesiánicos es oxígeno puro ver las plazas llenas y escuchar las porras y los vítores. Es como una droga para ellos. Por eso resienten tanto cuando constatan que las plazas públicas se llenan no para halagarlos, sino para lanzarles reclamos y peticiones de que ya se vayan. Si algo tortura a un político izquierdista es ver que la gente sale a marchar sin su ayuda, y además, para repudiarlos”.

–“Yo lo veo como un acto de inmadurez, confesó el poeta Casimiro. Como la señora presidenta ya vio que cientos de miles salieron a las calles a repudiarla y a exigirle que renuncie, ahora ella va inundar las calles con sus chairos y matraqueros, para demostrar que sí la quieren y que sí tiene fuerza. Ya hasta dijo que ella es invencible, en un arranque de arrogancia y de soberbia que no deja de ser lamentable por lo que representa como amenaza contra las elecciones libres. Debería moderar su narrativa y asumir una postura de humildad para admitir que se ha equivocado, y para que enmiende el rumbo y gobierne realmente para todos, no solo para sus incondicionales”.

–Exige usted mucho, contestó el bolero don Memín. Pedirle humildad a los gobernantes dela 4T es casi un insulto para ellos, porque se sienten salvadores de la patria, se asumen como infalibles y todo dicen que lo hacen para el bien del pueblo. Son demagogos, mentirosos y farsantes porque los más jodidos seguimos siendo los del pueblo”, se quejó.