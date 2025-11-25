NO QUIEREN AUMENTAR 2 PESOS POR KILO DE SORGO PERO DAN 6 MIL BIMESTRALES DE 60 Y MÁS PARA TENER CIEGA A LA GENTE: CAMPESINO

Para que crean en ella (en aparente alusión a la presidenta Claudia Sheinbaum) da apoyos de 60 y más, con lo cual tiene a la gente ciega y tonta, pero por qué no quiere darnos dos pesos si da 6 mil pesos cada dos meses, piensa que nos va a doblegar y eso no ocurrirá, seguiremos en pie de lucha hasta que nos resuelva el problema, sentenció un campesino de Michoacán durante el bloqueo carretero.

Aclaró que no están por ningún partido político, sino por el maíz, la necesidad de la gente del campo y por un precio justo y razonable, no estamos pidiendo las perlas de la Luna ni de la Virgen, pues ella le subió 7 pesos al litro de diésel y nosotros 2 pesos por kilo de sorgo y se le hace mucho, es una injusticia.