EN PRIVADO, APRUEBAN PUESTOS, PERCEPCIONES Y PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA CONSULTA CIUDADANA DEL IEEC DEL PRÓXIMO AÑO

En sesión privada, El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) aprobó 3 acuerdos que involucran al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), entre los cuales destacan la aprobación de puestos y percepciones y el proyecto de presupuesto de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo para los Municipios del Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal 2026.

En primera instancia, fue aprobado el acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TEEC/RAP/3/2025, y determinó que el Consejo General del IEEC cumplió en su totalidad con lo ordenado en la sentencia de fecha 3 de octubre del presente año, respecto a la designación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del IEEC.

También, el acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TEEC/RAP/5/2025, y determinó que el Consejo General del IEEC cumplió lo ordenado en la resolución de fecha 14 de noviembre, por cuanto hace a la emisión de manera inmediata de un nuevo acuerdo por el que aprobaron los tabuladores de puestos y percepciones de dicho instituto para el ejercicio fiscal 2026.

Finalmente, el acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TEEC/RAP/7/2025, y determinó que el Consejo General del IEEC cumplió la resolución de fecha 14 de noviembre, respecto a emitir de manera inmediata un nuevo acuerdo por el que se aprobó el proyecto de presupuesto de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo para los Municipios del Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal 2026.