PRODUCTORES REGALAN FRUTAS A AUTOMOVILISTAS ATRAPADOS EN MEGABLOQUEO

Mientras continúan con su protesta para exigir mejores precios y condiciones para sus cultivos, productores en la caseta de Palo Blanco, Autopista del Sol, sorprendieron a los automovilistas afectados por el megabloqueo al regalarles frutas. “Están frescas y limpias, y mejor se las regalamos en vez de dárselas a Walmart”, expusieron.

Así, los campesinos muestran solidaridad con los conductores atrapados en el tráfico y visibilizan la crisis del campo mexicano, lo que también derivó en bloqueos en otros tramos carreteros y plantas procesadoras en el país.