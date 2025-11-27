APRUEBA LA SCJN REVISAR Y HASTA ANULAR JUICIOS YA CONCLUIDOS, Y LA PRESIDENTA NO ESTÁ DE ACUERDO: “LO QUE FUE JUZGADO, FUE JUZGADO”

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la revisión y anulación de juicios ya concluidos, lo que especialistas advierten pone en riesgo el principio de “cosa juzgada” y abre la puerta a que una persona sea revisada dos veces por la misma causa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no estar de acuerdo, “porque lo que ya fue juzgado, fue juzgado”, y sugirió que los ministros “mejor le entren a otros temas, que hay un montón”.



Y es que con votación de 5 a 3, la Suprema Corte dio su aprobación bajo el argumento de posibles irregularidades cometidas por la integración anterior del tribunal.

Al respecto, Fuerza Informativa Azteca (FIA) señaló que este nuevo metapoder que se están otorgando los “ministros del acordeón”, se avanza un paso más hacia la falta de legalidad, la carencia de certeza jurídica y la v¡ol4ción al debido proceso.