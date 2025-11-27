SHEINBAUM NO PUEDE PAGAR PRECIOS JUSTOS A CAMPESINOS PORQUE ASIGNARÁ ESE DINERO A PROGRAMAS COMO EL DE NINI’S PARA ASEGURAR VOTOS: RAÚL ARAGÓN

En un video publicado en sus redes sociales, el periodista y analista político-financiero Raúl Aragón Loya criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en una conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó que no hay suficientes recursos para apoyar a los productores, debido a que el próximo año habrá erogación de un billón de pesos para programas de Bienestar a dedicarlo directo a la gente.



Al video de la mandataria federal le agregó el texto: “Con total cinismo, Sheinbaum confiesa que no puede pagar precios justos a los productores del campo, porque necesita ese dinero para regalarlo a los Nini’s huevones para que sigan votando por Morena. Además de los millones que le regala en gasolina a la dictadura cubana”.