jueves, noviembre 27, 2025
Lo último:
Nacionales

SHEINBAUM NO PUEDE PAGAR PRECIOS JUSTOS A CAMPESINOS PORQUE ASIGNARÁ ESE DINERO A PROGRAMAS COMO EL DE NINI’S PARA ASEGURAR VOTOS: RAÚL ARAGÓN

En un video publicado en sus redes sociales, el periodista y analista político-financiero Raúl Aragón Loya criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en una conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó que no hay suficientes recursos para apoyar a los productores, debido a que el próximo año habrá erogación de un billón de pesos para programas de Bienestar a dedicarlo directo a la gente.


Al video de la mandataria federal le agregó el texto: “Con total cinismo, Sheinbaum confiesa que no puede pagar precios justos a los productores del campo, porque necesita ese dinero para regalarlo a los Nini’s huevones para que sigan votando por Morena. Además de los millones que le regala en gasolina a la dictadura cubana”.

También te puede gustar

SANCIONAN AL PERIODISTA HÉCTOR DE MAULEÓN POR DENUNCIAR CORRUPCIÓN EN LA 4T Y A EL UNIVERSAL POR NO BORRAR EL TEXTO, ACUSAN

Hallan muerta a Fátima, niña de 7 años desaparecida en la CDMX

‘EL MAYO’ SE DECLARA CULPABLE DE DOS CARGOS POR CRIMEN ORGANIZADO Y SE COMPROMETE A PAGAR 15 MIL MDD

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *