CRISIS EN LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE CAMPECHE POR ALZA EN COMBUSTIBLES E INSUMOS: ANTONIO MEDINA

-ADEMÁS, EL CALOR REDUCE EL CONSUMO DE PAN

La industria panificadora en Campeche atraviesa una crisis severa ante el constante incremento en el costo de materias primas, derivado del aumento a las gasolinas, advirtió Antonio Medina Balam, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) y presidente de la Unión de Panaderos del Estado, y afirmó que por el momento no ha habido ajuste al alza en precios.

Tras participar en un evento nacional del sector (Cipan), Medina Balam explicó que el alza en los combustibles ha generado un efecto dominó, pues insumos como manteca vegetal, aceites y margarinas han subido hasta en un 7 por ciento.

Además, la levadura es uno de los productos más costosos, con un precio que ronda entre 800 y 900 pesos por caja, mientras el huevo —calificado por el líder panadero como “balanza”— mantiene una volatilidad constante que complica la planeación financiera.

Pese a los esfuerzos por mantener precios estables al consumidor, la presión económica se vuelve insostenible, a lo que se suma la temporada de calor, que históricamente reduce el consumo de pan.

Ante este panorama, los productores locales analizan buscar proveedores alternos en ciudades cercanas como Mérida, para reducir costos de traslado y adquisición, reveló Medina Balam, y subrayó el compromiso de los panaderos campechanos por proteger la economía familiar, pese a las adversidades que enfrenta el sector.