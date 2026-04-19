DENUNCIA ABUSO DE AUTORIDAD DE MARCELOS Y PRESUNTA AMENAZA DE ASUNTOS INTERNOS POR “ESTAR CHINGANDO”; EXIGE INTERVENCIÓN DE LAYDA

El señor Martín Rueda Dzul denunció haber sido víctima de abuso policiaco, ya que oficiales le retiraron su motocicleta pese a aclarar que, por trámites de verificación realizados minutos antes, no alcanzó turno para renovar placas y tarjeta de circulación, y regresaría el lunes.

Explicó que, tras cuatro días consecutivos de trámites para registrar su motocicleta nueva, le fue retirada luego de que oficiales de las unidades mil trescientos cinco y mil doscientos ochenta y cuatro lo detuvieran sobre la avenida Gobernadores, a la altura de la gasolinera San Pedro. A pesar de explicarles el motivo, exclamó: “Es manera de jodernos, está mal”, y exigió a la gobernadora Layda Sansores que tome cartas en el asunto, pues, dijo, “hablan de tranquilidad, pero generan desorden”.

Acusó trato prepotente de un genízaro, quien decidió infraccionarlo tras preguntarle, haciendo a un lado la cámara corporal, “¿cómo nos arreglamos?”, a lo que respondió que hiciera su trabajo.

Tras todo el trámite, recuperó su motocicleta, pero pagó multas por falta de placa y de tarjeta de circulación por un monto de mil ciento setenta y tres pesos, además de arrastre y estadía con un costo de mil ciento cincuenta y nueve pesos con setenta y dos centavos, para un total de dos mil trescientos treinta y cuatro pesos.

Y reveló: “Cerca de media hora después, me hablaron supuestamente de Asuntos Internos (9811068475) para decirme que el oficial pudo dejarme ir, pero al final hizo su trabajo. Luego publiqué un video externando mi queja y de nuevo me llamaron, pero esta vez para pedirme que no esté ‘chingando’, pues no tenía por qué hacer el reportaje, lo cual considero una amenaza”.

Por último, Rueda Dzul propuso formar un grupo de resistencia de motociclistas y automovilistas que sean víctimas de este tipo de abuso, para lo cual proporcionó su número telefónico: 9812094211.